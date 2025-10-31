Comincia stamane il primo dei due appuntamenti, il prossimo sarà sabato 8 novembre, col Trekking urbano che anche quest’anno si rinnova a Comacchio. Il ritrovo è previsto alle 10 presso il parcheggio Darsena a Comacchio a fianco del santuario Santa Maria in Aula Regia e la partenza si terrà mezz’ora dopo. Un’iniziativa realizzata dal Movimento Sportivo Popolare Italia del Comitato di Ferrara, presieduta da Lara Liboni e col patrocinio del comune lagunare. Sono già una cinquantina gli iscritti per questo percorso di trekking gratuito che, dopo l’avvio dal Santuario Giubilare di Santa Maria in Aula Regia, procederà alla ricerca delle immagini devozionali disseminate nel tessuto urbano di Comacchio, tra le più significative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trekking tra storia e devozione : "Riscopriamo la natura delle valli"