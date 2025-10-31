Tre fratellini tornano in famiglia | il Tribunale dei Minorenni revoca la sospensione della genitorialità
Dopo un anno di allontanamento, il Tribunale dei Minorenni di Napoli ha disposto il ritorno a casa di tre bambini precedentemente affidati a una casa famiglia Una storia complessa trova il suo epilogo positivo. Con un provvedimento emesso dal Tribunale dei Minorenni di Napoli, tre fratellini, al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
