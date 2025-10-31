Tre fratellini di 6 e 8 anni vivono isolati nel bosco senza luce scuola e pediatra i genitori | Preserviamo il rapporto con la natura
Un caso che sembra uscito da un film ma che si consuma nel cuore dell?Abruzzo, tra i boschi del Vastese. Lì, in un rudere isolato e privo di luce, acqua e servizi igienici, vivono due. 🔗 Leggi su Leggo.it
Tre fratellini di 6 e 8 anni vivono isolati nel bosco senza luce, scuola e pediatra, i genitori: «Preserviamo il rapporto con la natura» - Un caso che sembra uscito da un film ma che si consuma nel cuore dell’Abruzzo, tra i boschi del Vastese. msn.com scrive
Tre bambini cresciuti isolati nel bosco in Abruzzo: interviene la Procura - La Procura minorile de L'Aquila ha chiesto un intervento urgente per tre bambini che vivono con i genitori in un rudere isolato nel Vastese. Scrive msn.com
