Tre donne e la gestione del potere | Yorgos Lanthimos ci porta alla corte inglese con La Favorita un film da Oscar stasera in tv

Diciassette conigli. Uno per ogni figlio morto. Già questo ci dice perché la regina Anna d’Inghilterra nel 1708 preferisca occuparsi di loro piuttosto che governare un paese in guerra (con la Francia). È malata di gotta, psicologicamente fragile. E ha ceduto le redini del potere alla sua amante, Lady Sarah Churchill. Fino a quando non arriva Abigail, cugina povera e caduta in disgrazia, a sconvolgere tutto. Sarà lei La Favorita? Per il ciclo che il canale Cielo sta dedicando a Yorgos Lanthimos, stasera in tv alle 21.15 va in onda la pellicola che ha consacrato a livello internazionale il talento del regista greco. 🔗 Leggi su Amica.it

