Tre bambini cresciuti nel bosco senza scuola né servizi | la Procura interviene per grave pregiudizio

Orizzontescuola.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo riporta l’ ANSA: tre bambini tra i sei e gli otto anni vivono in un rudere isolato senza acqua corrente né luce elettrica, nel territorio del Vastese, insieme ai genitori che hanno scelto di vivere completamente immersi nella natura, rifiutando ogni forma di scolarizzazione e di supporto istituzionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

tre bambini cresciuti boscoTre bambini cresciuti isolati nel bosco senza luce e acqua, i genitori: stanno bene - Vivono con i genitori in un rudere isolato nel Vastese, senza acqua corrente, luce né scuola. Da msn.com

TRE BAMBINI CRESCIUTI ISOLATI NEL BOSCO: INTERVIENE PROCURA, LEGALE, “SCELTA DI VITA, STANNO BENE” - L’AQUILA – Vivono con i genitori in un rudere isolato nel Vastese, senza acqua corrente, luce né scuola. Riporta abruzzoweb.it

Tre bambini cresciuti isolati nel bosco in Abruzzo: interviene la Procura - La Procura minorile de L'Aquila ha chiesto un intervento urgente per tre bambini tra i 6 e gli 8 anni che vivono con i genitori in un rudere isolato nel Vastese, senza acqua corrente, luce né scuola. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tre Bambini Cresciuti Bosco