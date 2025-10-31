Tre anni di violenze e paura Condannato l’ex compagno

Per tre anni ha vissuto nella paura, costretta a subire violenze fisiche, sessuali e psicologiche in un contesto di degrado estremo. Lei, una donna italiana di cinquant’anni, originaria di un comune del Nord Italia, era finita a vivere a Ravenna con un uomo che, tra droga e minacce, l’aveva isolata dal mondo. Dormivano in case abbandonate della Darsena, dopo un periodo in un ostello. Non aveva soldi né alternative, lui si manteneva con lo spaccio in città e, sotto l’effetto del crack, la picchiava e la costringeva ad avere rapporti sessuali, ripetendole: "Se parli ti uccido". La storia, durata dal marzo 2021 al maggio 2022, è approdata in aula davanti al Tribunale collegiale presieduto da Antonella Guidomei con i giudici a latere Cosimo Pedullà e Natalia Finzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Tre anni di violenze e paura". Condannato l’ex compagno

