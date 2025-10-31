Tre anni di governo Meloni in piazza doppio banchetto informativo di Fratelli d' Italia

Sabato 1 novembre, dalle 15 alle 18, e lunedì 3, dalle 10.30 alle 12, Fratelli d’Italia Ferrara sarà presente con un banchetto informativo nell’angolo tra Piazza Travaglio e Porta Reno. “Sarà un momento importante per raccontare i risultati e i traguardi raggiunti nei tre anni di governo guidato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Altre letture consigliate

Will Media. . Negli ultimi anni il governo ha promesso meno tasse, e in effetti le aliquote sono scese. Eppure la pressione fiscale è aumentata e molti si ritrovano con stipendi che crescono solo sulla carta. Com’è possibile? C’entra un meccanismo poco visibile - facebook.com Vai su Facebook

BILANCIO TURISMO/ Tre anni di Governo Meloni con lo storico sorpasso alla Francia - Il Governo Meloni ha tagliato il traguardo di tre anni di attività, come pure il ministero del Turismo guidato da Daniela Santanchè ... Da ilsussidiario.net

Tre anni di governo Meloni, "la strada è tracciata e la percorreremo fino in fondo" - Il governo Meloni è da oggi il terzo più longevo della storia della Repubblica. ansa.it scrive

Tre anni di Governo Meloni: tutti i numeri di Palazzo Chigi - Il terzo Governo più longevo della storia d'Italia si autocelebra con una pubblicazione che mette in fila i risultati dell'esecutivo guidato fa Giorgia Meloni. Scrive policymakermag.it