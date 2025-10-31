Travolge un ragazzo di 26 anni sulla moto e scappa | si cerca pirata della strada
Un ragazzo di 26 anni è stato investito questa mattina, venerdì 31 ottobre, lungo la ex Statale 671 in direzione Clusone. L'automobilista, dopo lo scontro, non si è fermato per prestare soccorso ed è scappato. Il ragazzo è stato portato all'ospedale di Seriate in codice giallo. L'incidente ha creato disagi agli automobilisti in transito per qualche ora. 🔗 Leggi su Fanpage.it
