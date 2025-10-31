Travestimenti facili per Halloween 2025? Basta un abito nero in pizzo da riutilizzare anche dopo

D olcetto o scherzetto? La vera paura di Halloween è restare senza look. Mancano poche ora alla notte dei morti ed è ormai troppo tardi per pensare a travestimenti arzigogolati. Tra costumi troppo elaborati o idee improvvisate, la soluzione più chic arriva direttamente dal guardaroba di tutti i giorni: l’abito nero in pizzo. Giacche e abiti: 5 outfit e abbinamenti perfetti a cui ispirarsi X Un capo senza tempo, sensuale e raffinato, che quest’anno conquista anche la festa più dark dell’anno grazie alla sua versatilità. Bastano pochi accessori per passare da strega sofisticata a vedova misteriosa. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Travestimenti facili per Halloween 2025? Basta un abito nero in pizzo, da riutilizzare anche dopo

