Traverso Siap | Bene le parole chiare della sindaca sulla sicurezza

“Finalmente parole chiare sulla sicurezza da parte della prima cittadina”. Così Roberto Traverso, segretario del Siap Genova e componente della segreteria nazionale del sindacato di polizia, commenta l’intervento della sindaca di Genova Silvia Salis a Otto e mezzo (La7), dove ha chiesto un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it