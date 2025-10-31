Trattoria Lisca terzo furto in due mesi Il ladro ha puntato sul menù via gli scampi e il granchio blu

Prato, 31 ottobre 2025 – Non c’è due senza tre e, alla terza, il ladro entrato in azione si è rivelato un buongustaio. Di sicuro amante del pesce, visto che nella notte fra mercoledì e giovedì è andato a frugare in frigorifero per p ortare via le scorte di scampi e granchio blu: nemmeno un euro dal fondo cassa già svuotato due notti prima. Non ha compiuto nemmeno due mesi la trattoria «Lisca» aperta a metà settembre in piazza San Domenico con al timone una giovane squadra di quattro soci esperti di ristorazione: Francesco Fratini, Leonardo Biscardi, Andrea Jama Farah e William Bortolatto. Gli affari vanno bene, la motivazione è tanta così da partecipare subito alle iniziative promosse dal vivace Comitato di piazza San Domenico ma nel giro di così poco tempo il locale è stato preso di mira dai ladri ben tre volte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

