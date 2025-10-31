Trattamenti viso mani capelli | il Salone della bellezza oncologico ha riaperto in ospedale

Un ritorno di grande importanza. Lo scorso lunedì 27 ottobre ha riaperto all’ospedale Maggiore di Novara il Salone della bellezza oncologico, un servizio di parrucchiere ed estetiste rivolto a clienti oncologiche. Un primo appuntamento dopo uno stop con il desiderio di renderlo un appuntamento. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

