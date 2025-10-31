Trasportano e bruciano rifiuti nelle campagne di Binetto | arrestati uomo e donna

Un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri forestali a Binetto, nel Barese, poichè sorpresi ad appiccare il fuoco a un cumulo di rifiuti precedentemente scaricato su un terreno.I due, originari di Sannicandro di Bari, erano stati notati dai militari mentre percorrevano, a bordo di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

