Trasportano e bruciano rifiuti nelle campagne di Binetto | arrestati uomo e donna
Un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri forestali a Binetto, nel Barese, poichè sorpresi ad appiccare il fuoco a un cumulo di rifiuti precedentemente scaricato su un terreno.I due, originari di Sannicandro di Bari, erano stati notati dai militari mentre percorrevano, a bordo di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
