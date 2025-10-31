Qual è il nocciolo, il grumo di fetore che sta al centro della oscena vicenda alla Ca’ Foscari, dove un manipolo di canaglie, che avrebbero ben figurato nelle SA, ha impedito parola e presenza al mitissimo Emanuele Fiano? Credo che questa roba possa essere compresa guardando un altro specimen di degrado morale e intellettuale, il reel con il quale due guitti romani promuovono il loro spettacolino: costoro dibattono su quale film andare a vedere, ma la femmina del duo obietta a ogni proposta, rintracciando in ognuna delle tracce di collaborazionismo sionista; alla fine i due, non sapendo che altro fare, decidono di mettere su una loro roba, uno show teatrale finalmente Judenrein. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Trasformare Israele e l'ebraismo in colpa permanente è la nuova inquisizione