Trascorsi 30 anni Feltri si è dimezzato lo stipendio

Miliardata. In una spumeggiante intervista rilasciata a Elvira Serra del Corriere della Sera, Vittorio Feltri rievoca le lunghe trattative per la sua nomina a direttore del Giornale in sostituzione di Indro Montanelli: “In particolare, ricordo un incontro al quale partecipò tutto lo staff contabile: mi offrirono uno stipendio ridicolo, di pochissimo superiore a quello che già prendevo. Contestai l’offerta e loro non vollero sentir ragioni. Allora indossai l’impermeabile e mi diressi verso l’ascensore. E proprio quando la mia mano era ferma sul pulsante venni bloccato. Finì che accettarono la mia richiesta: mezzo miliardo di vecchie lire ”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
