Transport Fever 3 si mostra nel primo trailer in-game
Il simulatore di logistica più divertente in circolazione è tornato, ed è più dettagliato e dinamico che mai! Transport Fever 3 è il progetto più ambizioso mai realizzato dallo studio svizzero Urban Games e introduce grandi novità per il franchise che ha già conquistato milioni di giocatori grazie alla sua grafica dettagliata e al suo gameplay da cui è impossibile staccarsi. Transport Fever 3 è molto più di un semplice sequel, è il prossimo passo avanti nel genere della simulazione e le aspettative sono più alte che mai. I veicoli disponibili nel gioco ora sono più di 275, la flotta più grande nella storia del franchise, e vanno da veri e propri classici della storia della logistica a moderni giganti ad alta tecnologia. 🔗 Leggi su Game-experience.it
