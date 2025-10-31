Tram il cantiere avanza su via Ugo Bassi | dal 3 novembre cambiano viabilità e i percorsi dei bus Ecco come
Bologna, 31 ottobre 2025 – I cantieri per il tram a Bologna avanzano e dopo la riapertura (in anticipo) di via San Felice, da lunedì 3 novembre si registrerà una nuova modifica nel tratto finale di via Ugo Bassi (verso via Marconi) che riguarderà di conseguenza anche un cambio alla viabilità in quel tratto e una modifica di rete Tper. Tram, il cantiere si sposta nella parte nord di via Ugo Bassi . Si comincia dopo il weekend, con la cantierizzazione della parte nord di via Ugo Bassi, fino all’incrocio con via San Gervasio, per posare il binario di collegamento con via San Felice. Un assetto che comporterà un restringimento di carreggiata anche in Marcon i, via che manterrà comunque il doppio senso di circolazione, mentre piazza Malpighi conserverà una doppia corsia per proseguire diritto e per svoltare a destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
