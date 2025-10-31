Tram Borgo Panigale | pronto il parcheggio di interscambio
L'area adiacente al cimitero di Borgo Panigle riaprirà il 1° novembre, dopo l'intervento di ampliamento e riqualificazione, che rientra tra i lavori complementari della Linea Rossa del tram. Come fa sapere Palazzo D'Accursio, l'intervento ha portato alla realizzazione di un parcheggio potenziato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bologna: il deposito del tram diventa un tetto verde da 8.000 mq A Borgo Panigale prosegue il cantiere del deposito tramviario, dove è iniziata la semina del prato sui tetti degli edifici. La prima fase riguarda 6.500 m², cui si aggiungeranno presto le coperture - facebook.com Vai su Facebook
Prati sui tetti del deposito tram di Borgo Panigale - A Borgo Panigale i tetti del deposito tram diventano verdi: entro l’estate saranno circa 8mila metri quadrati di prato sui tetti, migliorando sostenibilità e biodiversità urbana. Scrive gazzettadibologna.it
Tram a Bologna, aprono le ‘bretelle’ a Borgo Panigale: come cambia la viabilità - L’avanzamento della Linea Rossa a Borgo Panigale mette a segno la conclusione di nuove importanti opere. Segnala ilrestodelcarlino.it
Tram a Borgo Panigale, nuova navetta Tper per migliorare la mobilità - Bologna, 19 maggio 2025 – Problemi di viabilità a Borgo Panigale a causa dei cantieri del tram, il Comune attiva una nuova navetta Tper per migliorare la situazione. Scrive ilrestodelcarlino.it