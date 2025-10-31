Tram Borgo Panigale | pronto il parcheggio di interscambio

L'area adiacente al cimitero di Borgo Panigle riaprirà il 1° novembre, dopo l'intervento di ampliamento e riqualificazione, che rientra tra i lavori complementari della Linea Rossa del tram. Come fa sapere Palazzo D'Accursio, l'intervento ha portato alla realizzazione di un parcheggio potenziato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

