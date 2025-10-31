Trainato da un' auto su un materasso muore a 14 anni tragica sfida in Francia
Un ragazzo di 14 anni è annegato a Briançon in una sfida finita male, gettato in un fiume da un materasso trainato da un’auto, in una di quelle sfide che circolano sui social media: lo ha annunciato oggi la procura di Gap che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Il conducente dell’auto, 18 anni, dopo aver ammesso la sua responsabilità nella tragedia durante il fermo di polizia, è. 🔗 Leggi su Feedpress.me
