Tragico incidente in auto a Catania Ettore muore a 18 anni ferito coetaneo e una 15enne | Dolore straziante

"La perdita di un ragazzo di soli diciotto anni è un dolore straziante" ha dichiarato il sindaco di Scordia dopo la notizia della morte del 18enne Ettore Carnazzo in un tragico incidente stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Evan Oscar Delogu, morto a 18 anni in un tragico incidente stradale a Bellaria, la città in cui viveva, era il fratello di Andrea Delogu, nota conduttrice radiofonica e televisiva. E figlio Walter Delogu, che lo ha ricordato in una lunga intervista: «Un ragazzo d’oro c - facebook.com Vai su Facebook

L'auto si schianta contro un muro: Ettore muore a 18 anni, feriti due amici - Ricoverati in ospedale gli altri due ragazzi che erano a bordo, un coetaneo della vittima e un 15enne ... Secondo today.it

Incidente tra 2 auto sulla Siracusa Catania, sei feriti - È di sei feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in serata sulla Siracusa- Si legge su mondopalermo.it

Auto finisce contro un muro, morto un ragazzo di 18 anni, due giovanissimi feriti - Sulla strada provinciale che collega Scordia a Palagonia, nel Catanese. blogsicilia.it scrive