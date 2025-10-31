Tragedia sfiorata bus carico di studenti finisce nel torrente Frodolfo | feriti quattro studenti

Santa Caterina Valfurva (Sondrio), 31 ottobre 2025 – Bus finisce in un torrente per un malore del conducente: feriti ma non gravi quattro studenti mentre è da valutare la condizione dell’autista Il torrente Frodolfo. Momenti di paura alle prime luci dell’alba di oggi lungo la statale 300 del Gavia, quando un pullman carico di studenti diretti a Bormio per le lezioni quotidiane è precipitato nel torrente Frodolfo, nei pressi di Santa Caterina Valfurva. La ricostruzione. Secondo le prime ricostruzioni, l’ autista del mezzo avrebbe accusato un malore improvviso, perdendo conoscenza e di conseguenza il controllo del veicolo, che è finito fuori strada terminando la corsa nelle acque gelide del torrente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia sfiorata, bus carico di studenti finisce nel torrente Frodolfo: feriti quattro studenti

