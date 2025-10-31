Tragedia sfiorata bus carico di studenti finisce nel torrente | feriti 4 studenti

Santa Caterina Valfurva (Sondrio), 31 ottobre 2025 – Bus finisce in un torrente per un malore del conducente: feriti ma non gravi quattro studenti mentre è da valutare la condizione dell’autista. Il torrente Frodolfo. Momenti di paura alle prime luci dell’alba, verso le 7.35, di oggi lungo la statale 300 del Gavia, quando un pullman con nove studenti diretti a Bormio per le lezioni quotidiane è precipitato nel torrente Frodolfo, nei pressi di Santa Caterina Valfurva. La ricostruzione. Secondo le prime ricostruzioni, l’ autista del mezzo avrebbe accusato un malore improvviso, perdendo conoscenza e di conseguenza il controllo del veicolo, che è finito fuori strada terminando la corsa nelle acque gelide del torrente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia sfiorata, bus carico di studenti finisce nel torrente: feriti 4 studenti

