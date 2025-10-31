Tragedia sfiorata a Sondrio bus scuola precipita nel torrente | quattro studenti feriti

Orizzontescuola.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pullman carico di studenti diretto a Bormio per le attività didattiche quotidiane è precipitato nel torrente Frodolfo nei pressi di Santa Caterina Valfurva, lungo la statale 300 del Gavia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

