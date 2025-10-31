Prosegue l’inchiesta sulla morte della giovane sciatrice Matilde Lorenzi, scomparsa a soli 19 anni durante un allenamento sul ghiacciaio della Val Senales. La Procura di Bolzano punta l’attenzione sulle condizioni del tracciato e sulle misure di sicurezza adottate: sotto indagine l’allenatore e il responsabile della pista, con l’ipotesi di omicidio colposo. Al centro delle verifiche, la presenza di cumuli di neve ghiacciata che – secondo la famiglia – non sarebbero dovuti esserci ai bordi della discesa. Caso Matilde Lorenzi, ci sono due indagati: i dettagli. Ecco cosa riporta La Stampa: “La giovane promessa dello sci italiano Matilde Lorenzi è morta in seguito alla prima caduta sul tracciato della pista di slalom gigante denominata “Grawand G12”, sulla quale si stava allenando. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tragedia Matilde Lorenzi, due indagati per omicidio colposo: nel mirino le condizioni del tracciato (La Stampa)