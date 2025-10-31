Tragedia Matilde Lorenzi due indagati per omicidio colposo | nel mirino le condizioni del tracciato La Stampa
Prosegue l’inchiesta sulla morte della giovane sciatrice Matilde Lorenzi, scomparsa a soli 19 anni durante un allenamento sul ghiacciaio della Val Senales. La Procura di Bolzano punta l’attenzione sulle condizioni del tracciato e sulle misure di sicurezza adottate: sotto indagine l’allenatore e il responsabile della pista, con l’ipotesi di omicidio colposo. Al centro delle verifiche, la presenza di cumuli di neve ghiacciata che – secondo la famiglia – non sarebbero dovuti esserci ai bordi della discesa. Caso Matilde Lorenzi, ci sono due indagati: i dettagli. Ecco cosa riporta La Stampa: “La giovane promessa dello sci italiano Matilde Lorenzi è morta in seguito alla prima caduta sul tracciato della pista di slalom gigante denominata “Grawand G12”, sulla quale si stava allenando. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Juorno #tragedia #MatildeLorenzi, la procura apre un’ #inchiesta: “Vogliamo #giustizia e più #sicurezza per gli #atleti” - X Vai su X
? Inchiesta a Bolzano per la morte di Matilde Lorenzi ? Due indagati per omicidio colposo: la Procura ricostruisce le cause della tragedia sulle piste. #MatildeLorenzi #Bolzano #sci #cronaca #Skimania - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia Matilde Lorenzi, due indagati per omicidio colposo: nel mirino le condizioni del tracciato (La Stampa) - Nuovi tragici sviluppi sul caso Matilde Lorenzi: ci sono 2 indagati. Secondo ilnapolista.it
Tragedia sulle piste: due indagati per la morte della sciatrice Matilde Lorenzi - SESTRIERE – GIAVENO – Un anno dopo il tragico incidente in Val Senales che ha stroncato la vita della giovane promessa dello sci azzurro Matilde Lorenzi, emergono importanti sviluppi giudiziari. Lo riporta lagendanews.com
Matilde Lorenzi, nuove indagini a un anno dalla tragedia: due indagati per la morte della giovane sciatrice - Risultano iscritti nel registro degli indagati due soggetti: il responsabile della sicurezza delle piste e un tecnico della squadra di Matilde ... Si legge su telenord.it