Tragedia durante la partita di cricket | ragazzino di 17 anni viene colpito in testa da una palla e muore

Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato colpito alla testa da una palla lanciata da un dispositivo chiamato 'wanger' durante gli allenamenti di cricket. È accaduto a Melbourne, in Australia, nel campo del Ferntree Gully Cricket Club martedì 28 ottobre. Ben Austin, questo il nome della. 🔗 Leggi su Today.it

