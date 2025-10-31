Tragedia durante la partita di cricket | ragazzino di 17 anni viene colpito in testa da una palla e muore

Today.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato colpito alla testa da una palla lanciata da un dispositivo chiamato 'wanger' durante gli allenamenti di cricket. È accaduto a Melbourne, in Australia, nel campo del Ferntree Gully Cricket Club martedì 28 ottobre. Ben Austin, questo il nome della. 🔗 Leggi su Today.it

tragedia durante partita cricketColpito alla testa, muore così a 17 anni: sport sotto shock, addio al giovanissimo talento - Tragedia in Australia, dove un giovane talento del cricket, Ben Austin, di soli 17 anni, ha perso la vita durante un allenamento a Melbourne. Lo riporta thesocialpost.it

tragedia durante partita cricketAustralia, 17enne muore colpito da una palla durante un allenamento di cricket - La vittima, Ben Austin ha perso la vita lo scorso mercoledì a Melbourne Indossava un casco, ma secondo quanto riferito non portava il paracollo ... tg24.sky.it scrive

tragedia durante partita cricketÈ successo in Australia Un giovanissimo giocatore di cricket perde la vita colpito da una pallina - Un giocatore di cricket australiano di 17 anni è morto giovedì dopo essere stato colpito da una palla, come ha annunciato la sua famiglia in un comunicato. Scrive bluewin.ch

