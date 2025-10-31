Tragedia del Natisone al processo sessanta testimoni | c' è anche l' assessore Riccardi

Saranno circa sessanta le persone a comparire come testimoni nel processo ai quattro indagati (un infermiere della Sores e tre vigili del fuoco) per la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Casian Molnar, i tre ragazzi tragicamente scomparsi nel fiume Natisone il 31 maggio 2024. Sarà. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Tragedia del Natisone: raccolta fondi per i Vigili del fuoco supera 90 mila euro. Quando inizia il processo -> https://www.nordest24.it/raccolta-fondi-vigili-fuoco-udine-natisone - facebook.com Vai su Facebook

Sono una sessantina i testimoni convocati nel processo per la morte dei tre giovani trascinati dalla piena del Natisone. - X Vai su X

Tragedia Natisone, 60 testimoni in aula: presente l'assessore Riccardi, 4 indagati per omicidio colposo - Prima udienza per la tragedia del Natisone: oltre 60 testimoni chiamati, imputati un infermiere Sores e tre vigili del fuoco. Da nordest24.it

Natisone, 60 testi al processo a pompieri e infermiere: le famiglie di Bianca, Patrizia e Cristian, morti nel fiume, chiedono 3,7 milioni di euro di danni - Un processo che vede imputati tre vigili del fuoco della centrale operativa di Udine e un infermiere della Sores Fvg, con le famiglie di Bianca, Patrizia e Cristian, i ... Scrive ilgazzettino.it

Tragedia Natisone: depositate le liste dei testimoni di accusa e difesa - Imputati di omicidio colposo sono un infermiere della Sores, il cui processo è fissato il 17 novembre, e due vigili del fuoco, con udienza prevista il 2 dicembre ... Da rainews.it