Tragedia a Scordia | muore un 18enne feriti due ragazzi in un incidente

CATANIA, 31 ottobre 2025. Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Scordia, in provincia di Catania. Un giovane di 18 anni, E.C, ha perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiava si è schiantata contro un muro. Due feriti gravi, ma non in pericolo di vita. A bordo della vettura c'erano anche un altro ragazzo della stessa età e una ragazza di 15 anni, entrambi rimasti feriti in modo serio, ma secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Le prime ricostruzioni dell'incidente. Secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Palagonia, i tre giovani si trovavano su un' Alfa Romeo Mito condotta da E.

