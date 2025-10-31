A Monte San Savino, una tranquilla serata di fine ottobre si è trasformata in tragedia. Una donna è morta e il marito si trova ora ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Arezzo. Entrambi si sono sentiti male nella notte, con sintomi compatibili con un’intossicazione: nausea, vomito, malessere diffuso. L’allarme è scattato all’alba. I soccorritori del 118 sono arrivati nell’abitazione della coppia, in località Alberoro, insieme alla squadra mobile e ai vigili del fuoco. Per la donna, però, non c’è stato nulla da fare. L’uomo, pur in condizioni critiche, è riuscito a raccontare di aver accusato gli stessi sintomi della moglie. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Tragedia a Monte San Savino: donna muore, il marito lotta per la vita. Sospetto avvelenamento da pesticidi