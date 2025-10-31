Tragedia a Monte San Savino | donna muore il marito lotta per la vita Sospetto avvelenamento da pesticidi
A Monte San Savino, una tranquilla serata di fine ottobre si è trasformata in tragedia. Una donna è morta e il marito si trova ora ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Arezzo. Entrambi si sono sentiti male nella notte, con sintomi compatibili con un’intossicazione: nausea, vomito, malessere diffuso. L’allarme è scattato all’alba. I soccorritori del 118 sono arrivati nell’abitazione della coppia, in località Alberoro, insieme alla squadra mobile e ai vigili del fuoco. Per la donna, però, non c’è stato nulla da fare. L’uomo, pur in condizioni critiche, è riuscito a raccontare di aver accusato gli stessi sintomi della moglie. 🔗 Leggi su Lortica.it
Scopri altri approfondimenti
#SoccorsoAlpino #incidente #montematto Tragedia in montagna, trovato senza vita l’escursionista disierai sul Monte Matto - facebook.com Vai su Facebook
Muore una donna, grave il marito: sospetto avvelenamento, nessuna ipotesi esclusa - Tragedia in un’abitazione ad Alberoro, frazione di Monte San Savino. Scrive msn.com
Una grande festa di Halloween tra vie, piazze e giardini di Monte San Savino - Arezzo, 30 ottobre 2025 – Tre giornate di festa dedicate ad Halloween tra vie, piazze e giardini di Monte San Savino. Segnala lanazione.it
Furto in un'azienda orafa a Monte San Savino - Furto nella notte in un'azienda orafa a Monte San Savino in provincia di Arezzo, la Blu Oro. Lo riporta rainews.it