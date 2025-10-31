Traffico Roma del 31-10-2025 ore 20 | 30
Luceverde Roma ben trovati sulla A1 Roma Firenze per i grissini incidente il traffico rallentato tra Ponzano Romano Soratte la delle Nazioni Roma nord verso Roma ancora salvato solo nel tratto della Roma Napoli tratti per traffico tra Bibbia e 24 e Valmontone verso Napoli trafficatissima diramazione Roma sud con cose tra San Cesareo e il bivio per la 1 verso Napoli file poi sulla A24 roma-teramo tra Bari e domani a Castel Madama verso Teramo a Roma alcune sulla carreggiata interna del raccordo tra le uscite di Casal del Marmo alla Flaminia è più avanti altri rallentamenti e code a tratti dalla Nomentana alla Prenestina in estende rallentamenti e code tra l'uscita della via Ardeatina in Roma Sud intenso il traffico sulla tangenziale con code tra la galleria Giovanni XXIII è l'uscita per Campi Sportivi verso San Giovanni trafficata la famiglia con code tra la tangenziale raccordo lavori notturni poi questa sera in via del Foro Italico chiuso tra le 22 e le 6 il tratto viale Tor di Quinto galleria Giovanni XXIII verso lo stadio Olimpico domani mattina tra il centro è San Paolo si poi la Corsa dei Santi manifestazione podistica che si svolgerà tra le 7 e le 10:30 con partenza e arrivo in Piazza Pio XII sono previste due gare una di 10 km l'altra il 19 500 m deviazioni per molte linee bus dei dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
