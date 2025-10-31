Luceverde Roma ben trovati sulla A1 Roma Firenze per incidente il traffico rallentato tra Ponzano Romano Soratte la diramazione Roma nord verso Roma ancora salvato solo nel tratto Roma Napoli contratti per traffico tra il bivio a 24 e Colleferro verso Napoli fine sulla A24 roma-teramo Tra la barriera Roma Est Castel Madama verso Teramo a Roma il ponte sulla carreggiata interna del raccordo tra l'uscita di Casal del Marmo e Flaminia è più avanti altri rallentamenti e code tra Bufalotta e Prenestina in esterna rallentamenti e code dall'uscita di Roma Fiumicino e Roma Sud intenso il traffico sulla tangenziale con code tra la via Giovanni XXIII uscire per Campi Sportivi verso San Giovanni trafficata la via Flaminia con quote tra la tangenziale raccordo stessa situazione sulla Salaria con code tra la tangenziale est e l'aeroporto di Lourdes vestita da Roma per i dettagli di queste date notizie per le consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-10-2025 ore 18:30