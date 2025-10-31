Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiusura anticipata anche stasera per la termini-centocelle ultima partenza da Centocelle alle 20:04 mentre da Termini via Giolitti l'ultimo con voglio partire alle 20:35 e come ogni anno per la commemorazione dei defunti sono intensificati le linee della memoria il bus ci che raggiungono i cimiteri dislocati in ogni parte della città a che ora sono pronte trasporto pubblico fino al 8 dicembre stop a tutti i cittadini ci riferiamo quindi alle linee 2358 14-19 il film lo ricordiamo Si rende necessario per consentire dei lavori alla struttura della sopraelevata di via Prenestina disposte data Che corse con autobus che coprono le intere tratte tra inviare il servizio di tram e tornerà in funzione come detto il 8 dicembre ricordiamo poi che domani sabato e domenica rispettivamente 2 novembre ci sarà l'orario estivo per la rete di trasporto pubblico è sempre domani domenica a via dei Fori Imperiali sarà chiusa e diventerà isola pedonale per tutto il giorno viviate diverse linee bus di zona riguarda poi le zone a traffico limitato di San Lorenzo e Trastevere nel mese di novembre e tornano in funzione solo il venerdì il sabato dalle 21:30 alle 3 del mattino anche nei giorni festivi invariati invece gli orari del centro e Testaccio che tuttavia nei giorni festivi non saranno in funzione https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-10-2025 ore 16:30