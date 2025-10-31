Traffico Roma del 31-10-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità orario festivo per l'area delle trasporto pubblico a Roma Domani e domenica primo e 2 novembre e chiusura festiva per due giorni in via dei Fori Imperiali domani e domenica la strada sarà isola pedonale per tutto il giorno e saranno deviate le linee bus 51 75 85 87 118 di notte cambia percorso la linea nmb regolare apertura per la stazione Colosseo della metro B Le altre notizie zona traffico limitato notturne di San Lorenzo e Trastevere con il mese di novembre tornano in funzione solo il venerdì e il sabato dalle 21:30 alle 3 anche nei giorni festivi invariati gli orari delle altre stelle notturne di centro e Testaccio che tuttavia nei giorni festivi non sono in funzione https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
