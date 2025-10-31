Traffico Roma del 31-10-2025 ore 14 | 30

Romadailynews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità orario festivo per l'area delle trasporto pubblico a Roma Domani e domenica primo e 2 novembre e chiusura festiva per due giorni in via dei Fori Imperiali domani e domenica la strada sarà isola pedonale per tutto il giorno e saranno deviate le linee bus 51 75 85 87 118 di notte cambia percorso la linea nmb regolare apertura per la stazione Colosseo della metro B Le altre notizie zona traffico limitato notturne di San Lorenzo e Trastevere con il mese di novembre tornano in funzione solo il venerdì e il sabato dalle 21:30 alle 3 anche nei giorni festivi invariati gli orari delle altre stelle notturne di centro e Testaccio che tuttavia nei giorni festivi non sono in funzione https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 31 10 2025 ore 14 30

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-10-2025 ore 14:30

Leggi anche questi approfondimenti

traffico roma 31 10Traffico Roma del 31-10-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità orario festivo per l'area delle trasporto pubblico a Roma Domani ... Da romadailynews.it

traffico roma 31 10Traffico Lazio del 31-10-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio Bentrovati riaperto da pochi minuti tratto della A1 Firenze Roma tra Orte il video per la diramazione Roma Nord in precedenza chiuso per ... Segnala romadailynews.it

traffico roma 31 10Roma – Maxi tamponamento sull’A1 alle porte della Capitale, traffico deviato su Orte - Mattinata di passione sull’Autostrada del Sole, dove un grave incidente stradale avvenuto ... Da etrurianews.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Roma 31 10