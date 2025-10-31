Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare all'altezza dello svincolo per la centrale del latte in direzione Salaria In seguito a un incidente sulla stessa via Salaria e le traffico rallenta tra l'aeroporto dell'Urbe e la tangenziale est è sempre sul Raccordo Anulare lavori di manutenzione è chiusa la corsia tra l'area di Servizio Selva Candida e lo svincolo per La Cassia in direzione Salaria traffico rallentato poi su via di Casal del Marmo da via Enrico Rostagno in direzione della trionfale in via Portuense incidente rallentamenti all'altezza di Largo La Loggia sulla Colombo rallentamenti tra via di Acilia e via di Malafede in direzione Eur https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-10-2025 ore 11:30