Luceverde Roma Bentrovati tratto chiuso per incidente sulla A1 Firenze Roma tra Orte il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Roma inevitabile la formazione di code registrati a partire dallo svincolo di Attigliano trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra Tor cervare Portonaccio in direzione della tangenziale est intenso il traffico sulla stessa tangenziale con code tra via Salaria & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico code per traffico sulla carreggiata esterna del raccordo tra il bivio per la Roma Fiumicino è l'uscita per la Cristoforo Colombo vuole per traffico sulla via Flaminia tra il raccordo e via dei due punti in direzione dal centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra via Curtatone l'uscita per la tangenziale est verso il traffico sulla Roma Fiumicino con code tra via della Magliana & via del Cappellaccio maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-10-2025 ore 08:30