Traffico Roma del 31-10-2025 ore 07 | 30
Luceverde Roma Bentrovati tratto chiuso per un incidente sulla A1 firenze-roma tra Orte il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Roma trafficato tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor cellulare Portonaccio verso la tangenziale est segnalato anche un incidente tra Viale Togliatti e Portonaccio intenso il traffico sulla Tangenziale Est con code tra via Salaria dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico coda per traffico sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo è via dei due punti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra via Curtatone all'uscita per la tangenziale est è trafficata la Cristoforo Colombo con code tra via di Acilia in via di Malafede in direzione del raccordo anulare
