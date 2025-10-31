luce verde Lazio ben trovati sulla A1 Roma Firenze per ripristino incidente il traffico rallentato tra Ponzano Romano Soratte la di relazioni Roma nord verso Roma ancora sulla tua sole ma nel tratto della Romana po' a tratti per traffico intenso tra la al bivio della 24 e Valmontone verso Napoli file poi sulla A24 roma-teramo tra Bari e Roma è serviva uno in uscita da Roma a Roma code sulla interna del raccordo tra le uscite Casal del Marmo e Flaminia è più avanti altre rallentamenti e code della Bufalotta Prenestina in esterna Ci sono rallentamenti e code tra l'uscita per la Roma Fiumicino e Roma sud ma sicuro poi lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata e fascia oraria 718 in tratti saltuari tra la zona industriale di Rieti Santa lucina In entrambe le direzioni prestare attenzione e provincia di Frosinone ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino con chiusura atratino superiore e Belmonte Castello In entrambe le direzioni i lavori sono in una galleria capodichina intervento previsto per fine novembre Bennet a Massignano palazzi finalmente tutto Buon viaggio con un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 31-10-2025 ore 17:30