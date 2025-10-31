Traffico Lazio del 31-10-2025 ore 09 | 30
Luceverde Lazio Bentrovati riaperto da pochi minuti tratto della A1 Firenze Roma tra Orte il video per la diramazione Roma Nord in precedenza chiuso per un incidente lunghe smaltimento Tuttavia da segnalare tra Attigliano e dorte a Roma code sulla carreggiata esterna del raccordo tra il bivio per la Roma L'Aquila e la via Nomentana segnalato anche un incidente eseguono i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata in fascia oraria 718 in tratti saltuari tra la zona industriale di Rieti è Santa Rufina nelle due direzioni prestare attenzione in provincia di Frosinone ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino con chiusura Atratina superiore Belmonte Castello nelle due direzioni termine interventi previsto per fine novembre è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
