Traffico di droga arrestato Budu | era latitante da 11 anni

Napolitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In data 29 ottobre, nell’ambito di un’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, è stato arrestato in Romania il 40enne Adrian Constantin Budu, latitante da 11 anni. L’uomo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

