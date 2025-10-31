Traffico di droga arrestato Budu | era latitante da 11 anni

In data 29 ottobre, nell’ambito di un’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, è stato arrestato in Romania il 40enne Adrian Constantin Budu, latitante da 11 anni. L’uomo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

