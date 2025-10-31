Tradimento anticipazioni puntata di venerdì 7 novembre 2025 | Kahraman rinuncia alle ricchezze dei Dicleli
Un cambio radicale attende Kahraman Sarpoglu nella prossima puntata di Tradimento, in onda su Canale 5, in prima serata, venerdì 7 novembre 2025. Appena il test del DNA gli conferma che è figlio di Ali Sezai Okuyan, Kahraman decide infatti di rinunciare a tutte le ricchezze della famiglia Dicleli, che ha sempre creduto fosse la sua, e lascia la casa di Mualla insieme alla moglie Oylum e al piccolo Can. Una novità importante e improvvisa che fa sprofondare la stessa Mualla nella disperazione. Ecco le anticipazioni. Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 7 novembre 2025. Tarik va a parlare di nascosto con Cemile. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Nella puntata di “Tradimento” in onda stasera Selin scappa per affrontare Ipek, che perde il bambino - Nel frattempo Selin (Burcu Söyler) torna a casa agli arresti domiciliari, ma convince Tolga (Caner Sahin) a manomettere il braccialetto elettronico per raggiungere la tomba della sorella. Lo riporta iodonna.it
Tradimento Anticipazioni: la nuova puntata ci aspetta stasera, 31 ottobre 2025 - Tradimento torna stasera, venerdì 31 ottobre 2025, con un nuovo avvincente appuntamento. Riporta msn.com
Anticipazioni Tradimento, oggi 31 ottobre 2025: Ipek ha un aborto, Oltan chiede il divorzio - Anticipazioni oggi Tradimento: Oltan vuole divorziare dopo l’aborto spontaneo di Ipek Si rinnova l’appuntamento su Canale Cinque con la soap ... Segnala msn.com