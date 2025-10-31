Un cambio radicale attende Kahraman Sarpoglu nella prossima puntata di Tradimento, in onda su Canale 5, in prima serata, venerdì 7 novembre 2025. Appena il test del DNA gli conferma che è figlio di Ali Sezai Okuyan, Kahraman decide infatti di rinunciare a tutte le ricchezze della famiglia Dicleli, che ha sempre creduto fosse la sua, e lascia la casa di Mualla insieme alla moglie Oylum e al piccolo Can. Una novità importante e improvvisa che fa sprofondare la stessa Mualla nella disperazione. Ecco le anticipazioni. Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 7 novembre 2025. Tarik va a parlare di nascosto con Cemile. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 7 novembre 2025: Kahraman rinuncia alle ricchezze dei Dicleli