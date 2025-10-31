Tra i diamanti più preziosi della collezione reale la tiara del 1923 torna alla luce grazie alla Principessa del Galles

D opo oltre novant’anni di oblio, la Strathmore Rose Tiara è tornata a brillare grazie a Kate Middleton. La Principessa del Galles l’ha scelta nel 2023 per il banchetto di Stato a Buckingham Palace in onore del Presidente della Corea del Sud. Un gesto dal profondo valore simbolico: non solo un tributo alla Regina Madre – da cui prende il nome la tiara- ma anche un modo per rafforzare il legame con Re Carlo III e celebrare la continuità della monarchia britannica. Con la sua grazia e il suo stile impeccabile, Kate Middleton ha restituito nuova vita a un capolavoro dimenticato dalla corona. E non è escluso che la principessa scelga di nuovo la stessa tiara per il banchetto di Stato di dicembre, questa volta dedicato al Presidente tedesco, rendendo omaggio ancora una volta alla tradizione e alla storia della Royal Family. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tra i diamanti più preziosi della collezione reale, la tiara del 1923 torna alla luce grazie alla Principessa del Galles

