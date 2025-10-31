R omantasy 2025: amori feroci, troni di lupi e destini di sangue, il 2025 è stato l’anno del romantasy maturo. Non più semplice evasione sentimentale fra fate e guerrieri, ma una nuova stagione di romanzi che fondono epica, desiderio e potere. Dalle saghe internazionali alle penne italiane, l’amore si fa politico, oscuro, spesso letale. Quattro titoli dominano le classifiche e le conversazioni online, ognuno con la sua visione di cosa significhi oggi “romantasy”. Queste le quattro proposte della settimana. “Anche i ricchi piangono”, un libro sulla crisi del modello Milano e delle global city X 4 libri romantasy da leggere adesso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra amori feroci, troni di lupi e destini di sangue, il 2025 è stato l’anno del romantasy