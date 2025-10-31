Tourè | Contro il Milan a Milano non è facile Un punto è qualcosa di grande per noi
Intervistato dai microfoni di DAZN nel prepartita contro la Lazio, Touré del Pisa è tornato a parlare della sfida contro il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mads Pedersen o Jonathan Milan al prossimo Tour de France? - facebook.com Vai su Facebook
La trasformazione digitale non è solo una questione di tecnologia, ma anche di visione. È questa la prospettiva che abbiamo condiviso a SAP NOW AI Tour Milan 2025, illustrando due progetti di innovazione in settori strategici per il Paese, sanità ed ener - X Vai su X