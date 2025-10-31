Tour music fest la chitarrista raffadalese Sofia Vizzi vola alle finali nazionali

31 ott 2025

Sofia Vizzi, giovane chitarrista di Raffadali, ha superato le selezioni nazionali del Tour music fest e parteciperà alle finali del prestigioso contest musicale in programma a Roma. Un traguardo importante che premia il suo talento, la sua dedizione e la passione con cui da anni porta avanti il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

