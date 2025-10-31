Tour music fest la chitarrista raffadalese Sofia Vizzi vola alle finali nazionali
Sofia Vizzi, giovane chitarrista di Raffadali, ha superato le selezioni nazionali del Tour music fest e parteciperà alle finali del prestigioso contest musicale in programma a Roma. Un traguardo importante che premia il suo talento, la sua dedizione e la passione con cui da anni porta avanti il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tour Music Fest. . ? Tomorrow, October 30, at 7 PM – Unmissable live streaming! The wait is almost over! After an extraordinary journey across 13 European countries and over 40 cities, tomorrow night we’ll announce the #TMF2025 finalists who will take the s - facebook.com Vai su Facebook
Tour music fest, la chitarrista raffadalese Sofia Vizzi vola alle finali nazionali - Studentessa del liceo Leonardo di Agrigento, rappresenterà la Sicilia nel prestigioso concorso dedicato ai giovani talenti della musica ... Riporta agrigentonotizie.it
Tour Music Fest: il cantatore maremmano Ivan Francesco Ballerini conquista la finale nazionale - Ivan Francesco Ballerini, cantautore di Manciano, in provincia di Grosseto, in finale nazionale del Tour Music Fest ... Lo riporta grossetonotizie.com
Il chitarrista di Lungavilla in finale a San Marino per il Tour Music Fest - Domani per Mauro Casari è il gran giorno: se passerà alla selezione, in programma a San Marino, che lo vede insieme ad altri nove chitarristi, si aggiudicherà il pass per la finalissima del Tour Music ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it