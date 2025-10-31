Tour guidato gratuito di Palaia il martedì e il sabato
L'ufficio turistico del Comune di Palaia promuove questa iniziativa gratuita che si svolge il martedì e il sabato mattina, dalle 10:30 alle 12:30.Le visite avvengono previa prenotazione (consigliata) per massimo 15 persone. Si parte dal Municipio di Palaia per visitare i principali punti di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
