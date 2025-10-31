Tountouris ag Douvikas | Darà il massimo per battere il Napoli Como con una potenzialità enorme

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Paschalis Tountouris, agente di Tasos Douvikas. “ Douvikas è contento della vittoria della squadra sull’Hellas Verona perchè ha permesso al Como di muovere la classifica e salire. Sul suo percorso personale, tengo a precisare che i gol stagionali di Douvikas sono già 5 e quindi non solo tenendo conto solo del campionato. Il suo obiettivo è dare il contributo massimo per raggiungere gli obiettivi del club. La Serie A ti offre l’opportunità di giocare partite stimolati e quella con il Napoli è certamente tra le più stimolanti possibili. 🔗 Leggi su Parlami.eu

