Totò e la sua Napoli | tra film poesie e canzoni come l' attore racconta la sua città | VIDEO e FOTO
“‘Io sono parte napoletano e parte nopèo’, diceva Totò. Doppiamente cittadino, doppiamente napoletano, mio nonno viveva la dualità che da sempre accompagna e contraddistingue la storia di questa millenaria città, Napoli. A distanza di 58 anni dalla sua morte continua a essere presente, e questa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Rosa Ricci è tornata. In occasione dell’uscita, il 30 ottobre, di “Io sono Rosa Ricci” film prequel di Mare Fuori, il The Space Cinema di Napoli si addobba a festa. Dopo l’anteprima andata in scena al Cinema Metropolitan lunedì, ieri sera, nella cornice del Multis - facebook.com Vai su Facebook
NIAF / De Laurentiis Film Prizes: vince Pomodoro di Adriana Serrato https://sscnapoli.it/niaf-de-laurentiis-film-prizes-vince-pomodoro-di-adriana-serrato/… - X Vai su X
Totò e la sua Napoli al Palazzo Reale - Per l'antropologo Marino Niola, "Totò è la maschera perfetta di Napoli, una città- ansa.it scrive