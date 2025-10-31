Torre riapre al traffico via Damiano Chiesa

I lavori di rifacimento della rete fognaria del tratto in via Damiano Chiesa e le relative opere di asfaltatura sono ufficialmente completati.Pertanto, dopo lunghi ritardi, a partire dalla sera del 31 ottobre, la strada verrà riaperta al traffico veicolare. Gli assessori alla viabilità Lidia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

