Tornano i regni combattenti ne resterà solo uno
Una tregua, di breve o lunga durata importa poco: in Corea del Sud, l’incontro tra Xi Jinping e Trump ci consegna una verità riconosciuta perfino dai media americani. La fretta . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Approfondisci con queste news
Il 27 ottobre tornano a trovarci Esiste un giorno all'anno, quello del 27 ottobre, in cui tutti gli animali tornano per una notte sulla terra a trovare chi li ha tanti amati. È quello che racconta una tradizione messicana che affonda le radici nella civiltà azteca, dove i - facebook.com Vai su Facebook
Tornano i venti atlantici sull'Europa! A partire da domenica una complessa circolazione di bassa pressione che riporterà la pioggia sul Regno Unito, la Francia, parte della Penisola Iberica, sull’Europa centrale e l'Italia.? - X Vai su X