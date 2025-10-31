Tornano i Litfiba per festeggiare i 40 anni di 17 Re
È ufficiale: i Litfiba tornano insieme. La storica band fiorentina, simbolo del rock italiano, ha annunciato la reunion della formazione originale per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, l’album doppio uscito nel 1986 e considerato uno dei capisaldi della musica alternativa italiana.Sul palco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
