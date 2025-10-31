Torna l’appuntamento con Forte Halloween

Si apre un week end all’insegna di Halloween. Dopo il successo dello scorso anno, torna " Forte Halloween 2025 – Caccia al dolcetto ", iniziativa promossa dal Ccn "Essere Forte" e dalla locale ’ Associazione Commercianti Ascom, in collaborazione con l’associazione di volontariato Operazione Uomo – Il Mandala e con l’Associazione Commercianti. Oggi dalle 16.45 alle 19 il centro cittadino si animerà con un itinerario per più piccoli che, muniti del kit "Caccia al Dolcetto", potranno ritirare dolcetti e sorprese seguendo una mappa illustrata. Quattro i punti tematici di distribuzione del kit: piazza Garibaldi, piazza Marconi, piazza Idone e il Pontile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

